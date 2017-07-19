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            Roma Capitale: prosegue il percorso della facilitazione digitale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Prosegue il percorso della Facilitazione Digitale a Roma Capitale, un servizio pensato per accompagnare i cittadini nell'utilizzo dei servizi online della Pubblica amministrazione. Alla luce dei traguardi raggiunti, l'amministrazione esprime soddisfazione per la partecipazione e per il riscontro ottenuto sui territori, dove i punti di facilitazione si sono affermati come presidi concreti di supporto e inclusione.

            'Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti - dichiara l'assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati, Pino Battaglia - e vogliamo ringraziare gli Enti del Terzo Settore che hanno collaborato con Roma Capitale, contribuendo a coordinare le attivita' e a portare questo servizio nei territori. Il loro apporto e' stato fondamentale per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini'. Roma Capitale e' attualmente al lavoro per completare gli atti necessari alla prosecuzione del servizio, con l'obiettivo di renderlo sempre piu' stabile e strutturale nel tempo.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 10-05-26 13:15:15 (0238)PA 5 NNNN

              


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