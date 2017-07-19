Roma Capitale: prosegue il percorso della facilitazione digitale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - La Facilitazione Digitale si conferma infatti un presidio fondamentale per ridurre il divario digitale e garantire un accesso piu' equo ai servizi, con particolare attenzione alle fasce della popolazione che incontrano maggiori difficolta' nell'utilizzo delle tecnologie. Nei municipi, i facilitatori digitali continueranno ad affiancare i cittadini nell'accesso ai principali servizi online - dall'identita' digitale ai servizi previdenziali e comunali - contribuendo a rendere il rapporto con la Pubblica amministrazione piu' semplice, autonomo e inclusivo. L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto 'Centri di Facilitazione Digitale', e' sostenuta dai fondi del Pnrr attraverso la Regione Lazio.

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