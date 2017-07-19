Roma Capitale: presentato il label del climate city contract da 16 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - Roma Capitale completa il suo programma di lavoro sul cambiamento climatico e presenta in Campidoglio il Label del Climate City Contract (Ccc). Dopo l'approvazione a gennaio scorso della Strategia di Adattamento Climatico, e' stato definito anche il piano di decarbonizzazione previsto dalla Mission delle 100 citta' europee 'carbon-neutral and smart cities by 2030'; la Commissione Europea ha certificato la qualita' del lavoro di Roma Capitale. Complessivamente si tratta di 16 miliardi di euro di investimenti in realizzazione e programmati per la riduzione delle emissioni. L'obiettivo della nuova fase di lavoro che si apre ora e' di accedere al supporto tecnico e finanziario della Commissione Europea e di BEI, insieme agli stakeholder, per accelerare nella direzione delle priorita' previste. Con il Ccc si dimostra che Roma ha le potenzialita' per arrivare a una riduzione pari all'86% rispetto al 2003 (quasi dell'80% rispetto al 1990) e di accelerare gli interventi gia' messi in campo nella mobilita', nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, nello sviluppo delle fonti rinnovabili e attraverso il Piano Rifiuti e il Piano Urbano di Mobilita' Sostenibile.

