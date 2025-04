Roma Capitale: per operatori sviluppo ex caserme Guido Reni vale 300 mln

Veloccia: da punto di vista urbanistico non manca nulla (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - Lo sviluppo immobiliare delle ex caserme di via Guido Reni a Roma, secondo una stima di operatori di mercato, vale almeno 300 milioni. L'indicazione viene raccolta da Radiocor a margine della presentazione di un bando della Fondazione Roma REgeneration per un concorso di idee per lo sviluppo della citta'. Le ex Caserme Guido Reni sono di proprieta' di Cdp, tramite la sgr immobiliare Cdp Real Asset, che dopo aver mandato a monte un primo bando ad un passo dall'assegnazione, ne ha lanciato un altro, con diverse modalita', che dovrebbe arrivare alla fase delle offerte entro il mese di giugno. Lo sviluppo prevede una parte privata e una pubblica con il nuovo Museo della Scienza. Il Comune ha chiesto oneri accessori agli sviluppatori privati pari a 43 milioni. "Per il Museo della Scienza tra poche settimane ci sara' la presentazione del progetto definitivo quindi andiamo avanti e anche sull'approvazione dei progetti di urbanizzazione; in particolare stiamo chiudendo l'autorizzazione delle operazioni primarie, presentate pochi mesi fa da Cassa Depositi e Prestiti, ma non manca nulla oggi per l'iter urbanistico" indica a Radiocor l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma Maurizio Veloccia. "Per la realizzazione del Museo bisognera' trovare risorse pubbliche e sicuramente non potra' dare solo il Comune" aggiunge rispondendo alla domanda se servira' l'intervento dello Stato.

