Roma Capitale: operativi quasi 2.000 sensori parcheggio 'smart'

Sui 7.500 totali del piano 'Sospas' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ago - Il comune di Roma comunica in una nota un significativo avanzamento del progetto Sospas (Smart On-Street Parking System), 'innovativo ecosistema tecnologico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Roma Servizi per la Mobilita' e cofinanziato dall'Unione Europea' e che consente il controllo e la gestione centralizzata degli stalli. L'amministrazione capitolina informa che finora sono 'quasi 2.000 le spiraline sensoristiche posizionate, gia' perfettamente attive ed elaborate in tempo reale dalla piattaforma', pari al 23% del piano piano strategico che punta a 7.500 stalli intelligenti.

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