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            Roma Capitale: operativi quasi 2.000 sensori parcheggio 'smart' -2-

            Da gennaio +52% di pagamenti con app (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ago - L'assessorato capitolino alla Mobilita' informa che la piattaforma Sospas 'correla oltre 12 differenti fonti di dati legate alla sosta e alla viabilita' (parcometri, app di pagamento, car sharing, colonnine di ricarica Enel X, permessi residenti e varchi Ztl)'. Dall'inizio dell'anno, lo strumento ha finora registrato, tra le altre cose, un incremento del 52% delle transazioni di sosta effettuate tramite App e un incremento del 9% delle ore di tempo medio di occupazione per singolo stallo. La conclusione del programma, con il completamento degli oltre 7.500 stalli pianificati, e' previsto entro la prima meta' del 2027.

            com-fro.

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