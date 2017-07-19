Roma Capitale: operativi quasi 2.000 sensori parcheggio 'smart' -2

Da gennaio +52% di pagamenti con app (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ago - L'assessorato capitolino alla Mobilita' informa che la piattaforma Sospas 'correla oltre 12 differenti fonti di dati legate alla sosta e alla viabilita' (parcometri, app di pagamento, car sharing, colonnine di ricarica Enel X, permessi residenti e varchi Ztl)'. Dall'inizio dell'anno, lo strumento ha finora registrato, tra le altre cose, un incremento del 52% delle transazioni di sosta effettuate tramite App e un incremento del 9% delle ore di tempo medio di occupazione per singolo stallo. La conclusione del programma, con il completamento degli oltre 7.500 stalli pianificati, e' previsto entro la prima meta' del 2027.

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