Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Roma Capitale: ok giunta fattibilita' tecnica ed economica piano zona Romanina

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'La delibera di oggi e' importante perche' consente di procedere alla stipula della convenzione con il Consorzio Romanina, cui seguira' l'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere, permettendo di proseguire concretamente nel percorso di trasformazione e valorizzazione dell'area - dichiara l'Assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia - Dopo l'approvazione del PFTE di Collefiorito, con l'approvazione del PFTE di Romanina confermiamo l'impegno di Roma Capitale per uno sviluppo dei Piani di Edilizia Sociale capace di ricucire i territori garantendo nuovi servizi e funzionalita', sostenibilita' ambientale e qualita' dello spazio urbano, e valorizzando lo sport e il verde come elementi fondamentali di coesione sociale e inclusivita''.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 31-01-26 13:09:40 (0275)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.