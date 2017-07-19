Roma Capitale: ok giunta fattibilita' tecnica ed economica piano zona Romanina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'La delibera di oggi e' importante perche' consente di procedere alla stipula della convenzione con il Consorzio Romanina, cui seguira' l'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere, permettendo di proseguire concretamente nel percorso di trasformazione e valorizzazione dell'area - dichiara l'Assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia - Dopo l'approvazione del PFTE di Collefiorito, con l'approvazione del PFTE di Romanina confermiamo l'impegno di Roma Capitale per uno sviluppo dei Piani di Edilizia Sociale capace di ricucire i territori garantendo nuovi servizi e funzionalita', sostenibilita' ambientale e qualita' dello spazio urbano, e valorizzando lo sport e il verde come elementi fondamentali di coesione sociale e inclusivita''.

