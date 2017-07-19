Roma Capitale: ok giunta alla redazione del Piano per manutenzione alberi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - E' stata approvata in giunta capitolina la memoria per la redazione di un piano quinquennale di interventi di cura, manutenzione e rinnovamento delle alberature stradali e non stradali, con particolare attenzione agli esemplari di Pinus Pinea.

Nell'atto viene dato mandato agli uffici competenti di predisporre tutte le misure necessarie, tra cui la costituzione di un gruppo di lavoro permanente che coinvolga anche gli ordini professionali, gli enti di ricerca e le universita'. Dopo il lavoro svolto sui pini presenti nell'area centrale, basato sull'integrazione di competenze tecniche riconosciute e modalita' di intervento avanzate, l'Amministrazione ritiene proficuo applicare questo modello a tutti i pini di Roma e alle alberature cittadine in generale.

In particolare, dopo i crolli verificatisi nei primi mesi del 2026, Roma Capitale ha avviato i controlli su tutti gli esemplari di Pinus Pinea dell'area centrale, istituendo un tavolo di lavoro con i Dipartimenti e le strutture competenti, la Sovrintendenza Capitolina, la Soprintendenza di Stato, il Parco Colosseo, il CREA, l'Orto Botanico, l'Ordine degli Agronomi di Roma, il Collegio degli Agrotecnici e il Collegio dei Periti Agrari.

com-Dca.

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