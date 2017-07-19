Roma Capitale: ok giunta alla redazione del Piano per manutenzione alberi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - 'Il modello di lavoro applicato sui pini nell'area centrale ha funzionato e riteniamo che possa costituire un ottimo strumento da replicare per il monitoraggio dei circa 51.500 esemplari di Pinus Pinea presenti nel territorio della Capitale, di cui 14.200 su strada. Questa memoria e' il primo passo per arrivare alla stesura di un piano quinquennale di interventi di cura, manutenzione e rinnovamento non solo di questi esemplari, ma anche di tutte le altre alberature della citta'', ha dichiarato l'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi. 'Il piano dovra' tener conto dell'evoluzione del clima nei prossimi anni e dovra' integrarsi con Piano del Verde e della Natura che mira alla rinaturalizzazione della citta' attraverso l'intensificazione del verde urbano e la depavimentazione di aree su cui piantare alberi e arbusti', ha concluso Alfonsi.

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