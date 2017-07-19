Dati
            Notizie Radiocor

            Roma Capitale: ok al nuovo regolamento sul patrocinio legale per il personale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - La giunta capitolina ha approvato il nuovo regolamento sulla disciplina del patrocinio legale per il personale di Roma Capitale, un provvedimento che definisce in modo organico le modalita' di tutela legale per dirigenti e dipendenti coinvolti in procedimenti civili, penali o contabili per fatti connessi all'espletamento del servizio. Il regolamento, adottato in attuazione dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali, definisce condizioni, limiti e procedure per l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa, garantendo al contempo trasparenza, rigore istruttorio e tutela dell'interesse pubblico. In particolare, il provvedimento stabilisce criteri chiari per l'ammissione al rimborso delle spese legali, introduce una puntuale regolamentazione del conflitto di interessi, anche potenziale, definisce tempi certi per l'adozione dei provvedimenti di ammissione o rigetto e recepisce i piu' recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilita' contabile.

            com-Dca.

