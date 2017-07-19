Dati
            Notizie Radiocor

            Roma Capitale: ok al nuovo regolamento sul patrocinio legale per il personale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Per quanto riguarda, in particolare, i giudizi davanti alla Corte dei conti, il regolamento chiarisce che il rimborso potra' essere riconosciuto solo a seguito di assoluzione definitiva, nel rispetto del principio di separazione tra tutela del dipendente e degli interessi dell'ente. Il nuovo impianto normativo punta a rafforzare la tutela dei dipendenti che abbiano agito nell'interesse dell'Amministrazione, assicurando al tempo stesso una gestione prudente e responsabile delle risorse pubbliche, in coerenza con il principio costituzionale di buon andamento. 'Con questa delibera - ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - la Capitale compie un ulteriore passo verso una regolamentazione piu' chiara e uniforme dell'istituto del patrocinio legale, riducendo il rischio di contenziosi e garantendo certezza procedurale sia per il personale sia per l'Ente'.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 14-02-26 15:42:23

              


