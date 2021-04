Roma Capitale: Lupo (M5S), al via Ddl poteri speciali, si proceda speditamente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - "Ieri e' stato assegnato alla commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge a mia prima firma per il riconoscimento di uno status giuridico speciale a Roma Capitale. E' il primo passo per un obiettivo che Roma aspetta da molto tempo e che non puo' piu' essere rinviato'. Cosi' Giulia Lupo (M5S), prima firmataria del disegno di legge 'Disposizioni in materia di poteri speciali attribuiti alla citta' di Roma capitale'. "Roma e' sede di luoghi istituzionali, di ambasciate" aggiunge in una nota. "Ha un territorio molto esteso ed e' la capitale d'Italia. Al pari di altre capitali, la citta' dovrebbe avere uno status speciale con risorse economiche e poteri adeguati alla sua realta' demografica, economica, sociale e politica. Per questo, tra le altre cose, il disegno di legge prevede l'accesso diretto di Roma Capitale alle risorse nazionali e comunitarie, superando i trasferimenti intermedi. Si pensi, ad esempio, ai fondi per le politiche sociali o per il trasporto pubblico locale. Inoltre, il testo normativo mira a potenziale il raccordo interistituzionale tra tutti i livelli di governo, quindi con la Citta' Metropolitana, la Regione e il governo, soprattutto nelle decisioni che hanno una ricaduta sulla citta'", spiega Giulia Lupo. "Mi auguro che si possa procedere speditamente all'approvazione del disegno di legge con la convergenza di tutte le forze politiche, senza strumentalizzazioni tattiche, perche' Roma e' la capitale di tutto il Paese e la sua efficienza non e' una questione partitica ma di interesse nazionale", conclude la senatrice 5 Stelle.

com-nep

