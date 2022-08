Roma Capitale: lavoro, firmato protocollo per sicurezza cantieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ago - Ieri Roma Capitale insieme alla Prefettura di Roma, la Regione Lazio, l'Inail, l'Ispettorato del Lavoro, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, gli Organismi paritetici, ha firmato il "Protocollo di Intesa per la regolarita' e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni". Nel protocollo sono previste azioni volte al contrasto alle irregolarita' nei cantieri, al controllo sull'applicazione dei contratti e soprattutto azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione. 'La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e' per noi una priorita' e, su questo tema, vogliamo fare un salto qualita' per la dignita' e la sicurezza dei lavoratori - ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri - Ogni soggetto firmatario assume un impegno netto e deciso, a partire dalle Istituzioni: non vogliamo piu' assistere al drammatico bollettino di infortuni e incidenti sul lavoro. Intervenire e' importante anche in considerazione della fase di sviluppo e di rilancio che sta vivendo il settore dell'edilizia grazie anche alle numerose opportunita' connesse al PNRR che consentiranno di aprire una mole davvero significativa di cantieri. Una prospettiva che, nel quadro romano, si amplia ulteriormente se si pensa alle opere connesse alla preparazione del Giubileo del 2025 e alle possibili prospettive legate alla candidatura a Expo 2030'.

Dca

(RADIOCOR) 04-08-22 15:57:04 (0455)PA,IMM,INF 5 NNNN