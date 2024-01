Roma Capitale: intesa con Ferrovie su connettivita', rifiuti e sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 gen - E' stato approvato dalla Giunta Capitolina lo schema di protocollo d'Intesa tra Ferrovie dello Stato Italiane e Roma Capitale per la collaborazione finalizzata alla definizione di azioni congiunte per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Roma, che permetta una piu' intensa utilizzazione sia per i city users sia per i servizi. Come prima fase attuativa di questa collaborazione, sono state individuate azioni congiunte per lo sviluppo della logistica ambientale e dell'igiene urbana, ma anche dei livelli di connettivita', dei servizi digitali e del presidio sociale e territoriale delle stazioni minori. Gli interventi perseguono l'obiettivo di ricucire il tessuto urbano e metropolitano e di colmare eventuali deficit di strutture e servizi, garantendo la piena fruibilita' ai cittadini e consentendo, dunque, lo sviluppo di situazioni e dinamiche che favoriscono l'inclusione sociale. Sono tre le principali linee strategiche delineate all'interno del documento: connettivita', questioni ambientali e sicurezza.

