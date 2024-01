Roma Capitale: intesa con Ferrovie su connettivita', rifiuti e sicurezza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 gen - Il primo elemento e' rappresentato dallo sviluppo di infrastrutture che consentano di apportare dei miglioramenti ai servizi digitali e di telecomunicazione per i cittadini, nonche' per i soggetti pubblici e privati, che assumono una rilevanza strategica in vista dei grandi eventi, compreso il Giubileo.

Sono stati previsti specifici obiettivi operativi relativi alla gestione e al monitoraggio dei flussi turistici, all'aumento del livello di cybersecurity e alla realizzazione di un polo operativo tecnologicamente avanzato per il governo dei servizi essenziali della citta'. La seconda linea d'azione punta all'ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti in linea con il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale. A tal fine sono stati individuati, nelle reti ferroviarie locali, possibili ambiti di collaborazione tecnica per lo sviluppo della logistica ambientale e dell'igiene urbana, a servizio del fabbisogno degli impianti.

Infine, il terzo ambito d'intervento concerne lo sviluppo delle stazioni per migliorarne la sicurezza e renderle utilizzabili in chiave assistenziale per gli utilizzatori. Al fine della realizzazione delle tre linee strategiche saranno stipulati specifici accordi operativi.

