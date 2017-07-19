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            Roma Capitale: intervento urbanizzazione Piano Zona B48 Bis a Colle Fiorito

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Avviato il nuovo intervento per il completamento delle opere di urbanizzazione del Piano di Zona B48 Bis a Colle Fiorito, nel Municipio XIV di Roma Capitale, uno dei piu' complessi, soprattutto per la lunga vicenda amministrativa che ne ha rallentato per anni l'attuazione. I lavori, del valore di circa 4,5 milioni di euro, consentiranno di completare le principali opere di urbanizzazione ancora mancanti, con interventi sulla viabilita' principale e secondaria, i parcheggi pubblici, i marciapiedi, gli spartitraffico, la segnaletica e il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, comprese le caditoie e le opere complementari. Sono previste inoltre opere di sistemazione delle aree pubbliche e del verde attrezzato, oltre al completamento di parte dell'impianto di pubblica illuminazione.

            com-Dca.

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