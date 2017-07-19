Roma Capitale: intervento urbanizzazione Piano Zona B48 Bis a Colle Fiorito -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'L'apertura di questo cantiere, il secondo tra quelli che Roma Capitale ha deciso di realizzare direttamente nei Piani di Zona, dimostra che il percorso avviato sta producendo risultati e che stiamo mantenendo un impegno preciso verso i territori piu' periferici della citta', perche' la qualita' della vita e dei servizi non puo' dipendere dal quartiere in cui si abita. Ma insieme a questo lavoro abbiamo anche rivoluzionato il modo in cui Roma programma il proprio sviluppo. Non vogliamo piu' che nascano quartieri nei quali le case arrivano prima e le opere pubbliche molti anni dopo. Nel nuovo modello, infatti, le urbanizzazioni devono precedere lo sviluppo dei nuovi insediamenti, affinche' chi va ad abitarci possa trovare da subito tutto cio' che serve per vivere pienamente il proprio quartiere. E' un cambiamento fondamentale per costruire una citta' piu' equilibrata, capace di crescere senza creare nuove distanze', ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

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