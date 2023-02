Roma Capitale: Gualtieri invia a governo candidatura Autorita' Antiriciclaggio Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato al Governo, con una lettera al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il dossier di candidatura della Capitale a ospitare l'Autorita' Europea Antiriciclaggio (Amla). Gualtieri ha ricordato come l'Italia possieda una tra le legislazioni piu' avanzate in queste materie. 'E' anche per questa ragione - ha detto il sindaco - che Roma si candida, con forza e convinzione, ad accogliere la sede dell'Amla'. Il documento inviato a Palazzo Chigi si articola in tre sezioni. La prima sezione tratta dell'immobile destinato a ospitare la sede dell'Amla nel quartiere Eur (le Torri progettate dall'architetto Cesare Ligini) illustrandone le caratteristiche e le condizioni finanziarie per l'utilizzo. La seconda sezione si sofferma sulla vastissima rete di collegamenti aerei, da e per le principali citta' europee, facilmente accessibili dalla possibile sede di Amla grazie ai due aeroporti internazionali della citta' di Roma. La terza e ultima sezione raccoglie e sintetizza informazioni sui diversi servizi pubblici e privati disponibili nell'area metropolitana di Roma, unitamente all'offerta di servizi culturali, educativi, sanitari e sportivi offerti dalla citta', che sicuramente contribuiranno a migliorare l'esperienza e la qualita' della vita dei futuri dipendenti dell'Autorita'.

