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            Roma Capitale: Gualtieri, e' governabile ma livelli di centralismo paradossali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - "Le citta' sono governabili compresa Roma, abbiamo dimostrato che si puo' governare una citta' complessa come Roma che era ridotta molto male". Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma intervenendo al convegno 'Governare le citta' ' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. Le sfide che oggi affrontano le citta' sono molteplici: " le citta' devono adattarsi ai cambiamenti climatici, governare l'emigrazione, governare le sfide tecnologiche come l'intelligenza artificiale" Tuttavia "nonostante la Costituzione lo preveda abbiamo un livello bassissimo di autonomia tariffaria.

            Abbiamo livelli di centralismo paradossali. Il trasporto pubblico e' per definizione in perdita" e "strutturalmente sottofinanziato".

            "Ci sono tante cose che senza sfasciare i conti dello Stato si potrebbero migliorare per aiutare le citta' a essere erogatori di servizi ma anche di innovazione per tutto il Paese".

            Sim.

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            (RADIOCOR) 20-05-26 11:06:32 (0295)PA 5 NNNN

              


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