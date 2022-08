Roma Capitale: giunta, via libera alle nuove regole per il bike sharing

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera con le Linee Guida per lo svolgimento del servizio di bike sharing a pedalata assistita sul territorio capitolino, a partire dal 1 gennaio 2023. Gli operatori autorizzati saranno al massimo tre, selezionati tramite avviso pubblico. La concessione avra' durata triennale. Le imprese che vorranno operare a Roma dovranno avere gia' effettuato un servizio autorizzato in citta' con un minimo di 750mila abitanti e almeno 500 veicoli. Sul versante delle regole, la velocita' dei mezzi sara' limitata a 25 km/h. Diventa obbligatoria la targa metallica su ogni veicolo con aggiunta di QR Code che ne permette l'identificazione immediata attraverso dispositivi elettronici. Saranno individuate apposite aree No parking e altre dove si potranno lasciare i mezzi. Il noleggio delle biciclette sara' aperto anche ai minorenni, a differenza di quanto avverra' per i monopattini, con obbligo di iscrizione attraverso carta di identita'. Ogni operatore potra' ottenere l'autorizzazione, a fronte di un canone da versare a Roma Capitale variabile tra 1 e 4 euro al mese per ciascun veicolo, per un numero di mezzi tra un minimo di 2500 e un massimo di 3mila (cifra che l'Amministrazione potra' aumentare fino a 4500).

Dca

