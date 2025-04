Roma Capitale: giunta, no pubblico interesse progetto Roma Nuoto per Flaminio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 apr - Con una delibera votata all'unanimita' dalla Giunta, Roma Capitale ha approvato il mancato riconoscimento del pubblico interesse per il progetto di fattibilita' sullo Stadio Flaminio presentato da Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A., in qualita' di mandataria del R.T.I. costituito con la Rubner Holzbau e la Roma Nuoto. Tra le considerazioni a fondamento della delibera di Giunta si legge: 'La proposta non restituisce alla citta' la funzione primaria per la quale la struttura e' stata progettata, quella di Stadio; non valorizza la vocazione di 'grande impianto sportivo' in grado di ospitare manifestazioni sportive nazionali e internazionali; depotenzia le potenzialita' dello stadio quale polo attrattore culturale'.

Inoltre: 'La proposta depotenzia le funzionalita' dello Stadio in virtu' della riduzione del numero dei posti, dai 42 mila originari a 7500, e dell'introduzione di funzioni di carattere commerciale' con una rete 'costituita da una struttura di vendita di 2.500 metri quadrati ed altre aree di vendita'.

Da grande stadio d'interesse nazionale, il Flaminio sarebbe stato trasformato in 'un impianto polifunzionale' con una 'pluridisciplinarita' delle attivita' sportive previste, le quali, peraltro non arricchiscono l'offerta sportiva del quadrante territoriale di riferimento', uno dei piu' forniti di Roma in termini di strutture e servizi per lo sport: una preziosa eredita' delle Olimpiadi del 1960.

Per lo stadio Flaminio sono due i progetti in gara: quello di Roma Nuoto e quello della S.s Lazio.

