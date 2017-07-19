Roma Capitale: giunta adotta il piano di utilizzazione degli arenili di Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - La giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera di adozione del nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili (Pua). La delibera, che dovra' essere approvata dall'Assemblea Capitolina, segna un passaggio decisivo nel percorso gia' avviato a novembre 2022, con la prima adozione e la sottomissione del Piano alla procedura di Vas. La delibera, infatti, recepisce integralmente gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lazio. Per garantire la massima sostenibilita', infatti, il Piano e' stato integrato con approfondimenti strategici su equilibrio tra spiagge libere e concessioni, (con individuazione precisa delle aree per garantire una distribuzione equa); analisi dello stato di fatto (con mappatura esaustiva delle concessioni esistenti per il monitoraggio ambientale); capacita' di carico (con ripartizione calibrata sull'impatto infrastrutturale dei singoli sub-ambiti); gestione dei flussi e aree di sosta (con definizione degli arenili pubblici in relazione alla dotazione di parcheggi); nuova cartografia (con localizzazione puntuale delle zone di utilizzo).

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