Roma Capitale: giunta adotta il piano di utilizzazione degli arenili di Roma -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Su un totale di 16,8 km di costa, il PUA interviene su 11,27 km (comprensivi dei 6,49 km di spiagge a libera fruizione). Il litorale di competenza e' suddiviso in 81 unita' minime di Intervento (UMI), ognuna delle quali e' destinata a una specifica tipologia d'uso: stabilimenti balneari, unita' gestite tramite concessione demaniale; spiagge libere con servizi, regolate da convenzione per garantire la pubblica fruizione; esercizi di ristorazione, che includono ciascuno una spiaggia libera con servizi abbinata, gestita in affidamento unico (la concessione riguarda l'esercizio di ristorazione, la convenzione la spiaggia libera adiacente). Il piano prevede inoltre 3 unita' destinate ad attivita' ricreative e sportive e una dedicata al noleggio di imbarcazioni e attrezzature balneari, entrambe soggette a concessione demaniale. infine, e' presente un'unita' riservata alle colonie marine (cm) e alle attivita' socio-assistenziali, la cui modalita' di gestione e' in fase di definizione.

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