Roma Capitale: dal 1 luglio permesso annuale ridotto a Ztl per auto elettriche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - La scelta si e' resa necessaria a fronte del forte aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici registrato negli ultimi anni, cresciute del 350% in quattro anni e in continuo aumento ogni mese. Un andamento che si e' riflesso anche sull'impennata delle richieste di accesso alle Ztl presentate a Roma Servizi per la Mobilita', portando il numero complessivo degli autorizzati a circa 75mila, in costante crescita. Gia' oggi le auto elettriche sono quelle che effettuano il numero maggiore di transiti in centro storico dopo i mezzi del trasporto pubblico. Una quantita' di veicoli che incide in modo rilevante sulla congestione del traffico e sulla gia' limitata disponibilita' di spazi e di parcheggi, alterando la funzione originaria delle Ztl come strumento di tutela del centro storico e della sua vivibilita'.

