Roma Capitale: Centro Polifunzionale Villaggio Prenestino verso completamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Dopo oltre un decennio di paralisi, il Centro Polifunzionale di Villaggio Prenestino si avvia finalmente al completamento. Con uno stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro, Roma Capitale ha sbloccato l'iter tecnico-amministrativo per la ripresa del cantiere di via Castellafiume, fermo dal 2013 a causa di contenziosi legali con la ditta esecutrice. Grazie al finanziamento di 2,4 milioni di euro, reso possibile dal recupero delle somme derivanti dagli oneri relativi a permessi di costruire e condoni, versate per conto del Comune dall'A.C.R.U. Castelverde, si procedera' al completamento dell'opera, che per anni e' rimasta allo stato di scheletro, con soli scavi e pilastri. La durata prevista del cantiere e' 18 mesi.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-07-26 16:45:54 (0336)PA,INF 5 NNNN