Roma Capitale: Centro Polifunzionale Villaggio Prenestino verso completamento -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - L'intervento rappresenta un passaggio cruciale per superare un lungo stallo burocratico. Per affrontare questa criticita', l'Amministrazione, su impulso dell'Assessorato all'Urbanistica, ha svolto un intenso lavoro di ascolto del territorio, coinvolgendo direttamente le Associazioni di Quartiere (A.S.Q.) e le A.C.R.U. di Castelverde e della zona di Lunghezza. 'Il completamento del Polifunzionale non rappresenta soltanto un intervento strategico, ma anche un atto di giustizia nei confronti di un territorio che attende risposte da troppo tempo. Con la realizzazione del Centro, infatti, trasformeremo un simbolo di degrado in un'opera al servizio dei cittadini', dichiara l'Assessore Maurizio Veloccia.
com-Dca.
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