Roma Capitale: autodemolitori, ok giunta avvio procedure per individuazione siti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - La Giunta Capitolina ha approvato oggi una memoria presentata congiuntamente dagli assessori all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e all'Urbanistica Maurizio Veloccia con la quale viene dato mandato di avviare le procedure per l'individuazione dei siti dove rilocalizzare i centri di autodemolizione coinvolti nel vasto incendio del Parco di Centocelle lo scorso 9 luglio. In particolare, la Giunta attribuisce all'Assessora Alfonsi il compito di istituire e coordinare un tavolo tecnico congiunto per la verifica delle conformita' ambientali dei siti da individuare, in ottemperanza alle prescrizioni del vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale e del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti della Regione Lazio. Tali prescrizioni indicano quali caratteristiche preferenziali la localizzazione in aree industriali e artigianali o aree compromesse, purche' rispondenti alla disciplina nazionale e regionale in materia di rifiuti. Il provvedimento, inoltre, da' mandato al Dipartimento Urbanistica di avviare tutti gli atti procedurali per l'accertamento dell'idoneita' dei siti da individuare, come prevede il PRG, nelle infrastrutture tecnologiche o sui "Tessuti prevalentemente per attivita' della Citta' da ristrutturare" o sugli "Ambiti per i Programmi integrati prevalentemente per attivita' della Citta' della trasformazione".

Dca

