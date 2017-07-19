Roma Capitale: Assemblea, ok nuova procedura semplificata condono edilizio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio, eliminare i colli di bottiglia burocratici e fornire ai cittadini e ai professionisti risposte certe in tempi rapidi. Questi gli obiettivi della modifica al 'Regolamento per lo snellimento delle procedure di condono', approvata dall'Assemblea Capitolina su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. L'intervento normativo riforma il precedente regolamento, introducendo una decisa semplificazione nella gestione delle istanze pendenti. Il provvedimento riguarda esclusivamente le cosiddette pratiche semplificate, ossia quelle in cui la richiesta e' inviata da un tecnico incaricato attraverso una relazione asseverata, di cui si assume la responsabilita' tecnica. Per questi casi il regolamento precedente prevedeva diverse fasi: una verifica formale per accertare la completezza documentale e la congruita' dei dati inseriti e, ove l'istruttoria lo ritenesse necessario, una successiva verifica sostanziale. A quest'ultimi casi se ne aggiungevano altri individuati tramite sorteggio casuale.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-04-26 12:18:16 (0257)PA,IMM 5 NNNN