Roma Capitale: Assemblea, ok istituzione Albo Societa' Sportive Storiche

Giornata sport storico il 12 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - - L'Assemblea capitolina ha approvato la proposta di deliberazione per l'istituzione dell'Albo delle Societa' Sportive Storiche di Roma Capitale e della Giornata dello Sport Storico, che sara' celebrata ogni anno il 12 settembre. 'Roma non e' solo la citta' dei grandi eventi sportivi, ma e' anche una citta' costruita, nel corso di oltre un secolo, da tante societa' sportive che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un presidio sociale nei quartieri - ha commentato la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, prima firmataria della proposta di delibera. 'Con questo provvedimento riconosciamo il valore di queste realta', che hanno attraversato generazioni e cambiamenti, mantenendo sempre una funzione educativa e aggregativa fondamentale.

L'istituzione dell'Albo e della Giornata dello Sport Storico rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un patrimonio spesso silenzioso ma essenziale per la nostra comunita'. Ringrazio le consigliere e i consiglieri per aver votato all'unanimita' la delibera e la Commissione Sport con il presidente Bonessio per il supporto', ha aggiunto la presidente Celli. La delibera introduce, inoltre, la 'Giornata dello Sport Storico', fissata al 12 settembre, in omaggio alle Olimpiadi di Roma del 1960.

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