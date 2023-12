Roma Capitale: approvato dall'Assemblea il bilancio di previsione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Approvato dall'Assemblea capitolina il bilancio di previsione. 'Un lavoro intenso e di grande responsabilita' per garantire alla nostra citta' risorse per il suo futuro e investimenti per il rilancio - ha detto la Presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli - Un ringraziamento alle consigliere e ai consiglieri capitolini che sono riusciti a dare il via libera ad un documento strategico attraverso un costruttivo confronto con la Giunta, il sindaco Roberto Gualtieri e la vicesindaca Silvia Scozzese'. 'Nonostante i tagli del Governo ai comuni - ha aggiunto Celli - e' stata varata una manovra di circa 13 miliardi che getta le basi per la Roma dei prossimi anni che immaginiamo e vogliamo realizzare con progetti ed interventi concreti. A partire dalla manutenzione delle case popolari, al potenziamento dei centri antiviolenza e alla gestione dei cimiteri. Previsti, tra gli altri, investimenti per lo sport, il verde pubblico e il decoro, i trasporti, il patrimonio e la cultura, le scuole e i servizi scolastici. Abbiamo inoltre assicurato risorse alle esigenze dei Municipi. Da oggi, dunque, si riparte con determinazione per il bene delle romane e dei romani'.

