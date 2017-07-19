Roma capitale: al via la seconda edizione di CTE Compass per l'innovazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Secondo il sindaco Roberto Gualtieri: 'Roma prosegue con successo sulla strada dell'innovazione e della valorizzazione dei talenti, restando al fianco di chi cerca supporto per idee e progetti coraggiosi. Lo facciamo con la Casa delle Tecnologie Emergenti, come attraverso la realizzazione di progetti innovativi e ambiziosi che abbracciano dalla digitalizzazione della P.A. e l'uso dell'A.I. alla nuova rete 5g, dalla gestione della mobilita' alla cura del decoro urbano, fino alla gestione del patrimonio immobiliare. Le scelte di questa Amministrazione trovano continui riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e sono alla base di una crescita impetuosa della citta' in termini di nuove grandi infrastrutture materiali e immateriali e di capacita' di attrarre investimenti da tutto il mondo. Roma rappresenta ormai un riferimento, un vero ecosistema dell'innovazione e delle competenze'.

