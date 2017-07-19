Roma Capitale: 800mila euro per progetti impianti solari con energia condivisa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - 'I dati sulla crescita del solare sono confortanti e ci dicono che la citta' ha capito bene le opportunita' legate all'economia green', ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 'Il lavoro che stiamo realizzando con le tante realta' sociali di Roma sulle CER dimostra che e' possibile portare avanti un'ambiziosa transizione climatica e creare benefici per tutti, in particolare per chi fatica a pagare luce e gas, per quella crescente fascia di popolazione in Italia in condizioni di poverta' energetica. Il nostro impegno a supporto delle CER continua, e dopo l'approvazione del primo regolamento in Italia per progetti solidali, finanzieremo con un bando la nascita di almeno 20 progetti e nei prossimi giorni approveremo in Giunta il Piano di Fattibilita' Tecnica ed Economica per la gara finalizzata alla realizzazione di impianti solari in 15 scuole di Roma Capitale, a servizio di CER', ha aggiunto Gualtieri.

