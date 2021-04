Roma Capitale: 'Casa delle tecnologie' nella stazione Tiburtina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Fa un passo avanti il progetto di realizzare una 'Casa delle tecnologie' negli spazi della stazione Tiburtina a Roma. Il dipartimento Patrimonio e Politiche abitative del Campidoglio ha stipulato con Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) gli atti notarili con i quali Roma Capitale godra' gratuitamente per 30 anni del diritto d'uso di locali per oltre mille mq nell'hub ferroviario. In attuazione della delibera di Giunta n. 263 del 13 novembre 2020, il Comune di Roma avra' spazi 'rappresentativi e tecnologicamente avanzati in questa stazione emblema dell'architettura ferroviaria contemporanea', informa una nota. Gli spazi che Roma Capitale ha ottenuto gratuitamente da Rfi, in forza di una convenzione del 2005 attualizzata e concretizzata con le stipule sottoscritte dall'Ad di Vera Fiorani sono ospitati in luoghi diversi della stazione ma tutti con valore strategico.

'L'acquisizione dei locali di Rfi all'interno della stazione Tiburtina ci consente di utilizzare spazi preziosi per dare vita a un acceleratore dell'innovazione per promuovere un modello di sviluppo virtuoso che vede coinvolti attori pubblici e privati. Sara' un luogo simbolico dove talenti, imprese e nuove energie imprenditoriali troveranno opportunita' di crescita e sperimentazione, in linea con la nostra visione di Smart City, e di riqualificazione delle infrastrutture con servizi all'avanguardia', sottolinea la sindaca Virginia Raggi.

