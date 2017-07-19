Roma: Buonfiglio, per Olimpiadi non ripetere errori, serve accordo di tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - "Per non ripetere l'errore della mancata assegnazione delle Olimpiadi serve che tutte le parti in causa siano d'accordo, a cominciare dal Governo, che deve dare le garanzie, alla citta', alla Regione, al Comitato Olimpico, a Sport e Salute e alla condivisione dei cittadini. Quindi con questi elementi si puo' andare avanti, altrimenti diventa piu' difficile".

Cosi' il presidente del Coni Luciano Buonfiglio al convegno "I grandi eventi sportivi: il modello Roma" parlando della possibile candidatura di Roma a organizzare i giochi olimpici nei prossimi anni.

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(RADIOCOR) 03-07-26 11:38:51 (0290) 5 NNNN