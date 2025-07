Roche: contributo di 712,5 mln a Pil Italia e 165,5 mln di risparmio per Ssn da R&S

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Roche Italia produce un impatto sul Pil italiano di 712,5 milioni di euro (0,03%) e per ogni euro di valore aggiunto diretto se ne generano 2,6 sull'economia. Rilevante il contributo all'occupazione: per ogni dipendente diretto si sostengono oltre 3 lavoratori equivalenti ai livelli indiretti e nell'indotto, per un totale complessivo di 3.402 persone e con un'occupazione altamente qualificata, a prevalenza femminile (52%) e cross-generazionale, con dati superiori alla media nazionale rispetto a laurea, genere e eta'. Al centro del valore generato, gli investimenti in ricerca che - come sottolineano dalla piu' grande azienda biotecnologica del mondo - 'si traducono in innovazione che migliora la salute e in risparmio significativo di costi sanitari': grazie ai 174 studi clinici sponsorizzati da Roche e attivi nel 2023 e' stato calcolato un risparmio di ben 165,6 milioni per il Ssn con un ritorno di 2,93 euro per ogni euro investito dall'azienda. Questi in estrema sintesti i dati del primo studio sull'impatto di Roche in Italia, realizzato con il supporto metodologico di PwC e presentato all'Ambasciata di Svizzera a Roma. 'Per continuare ad alimentare l'effetto moltiplicatore degli investimenti del biotech e il valore aggiunto che generano per il Paese, e' fondamentale disporre di un ambiente realmente favorevole all'innovazione - dichiara Stefanos Tsamousis, General Manager Roche Pharma - In questo senso, sosteniamo la proposta del ministro della Salute Schillaci di rivedere il sistema del payback'.

Tsamousis sottolinea poi che 'l'impatto principale che generiamo e' sulla salute dei pazienti - ne abbiamo raggiunti circa 75.000 solo lo scorso anno - un risultato che si riverbera positivamente anche sui caregiver e in definitiva sulla collettivita''.

