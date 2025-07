Roche: contributo di 712,5 mln a Pil Italia e 165,5 mln di risparmio per Ssn da R&S -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,10 lug - 'La diagnostica, in particolare quella in vitro, svolge un ruolo fondamentale per affrontare le sfide sanitarie attuali e future. Influenzando circa il 70% di tutte le decisioni cliniche, il suo impatto sulla salute e' enorme - afferma Burcak Celik, General Manager Roche Diagnostics Spa -. Eppure, il suo valore oggi sembra ancora essere poco riconosciuto se si considerano gli esigui investimenti. E' tempo di riconoscere il suo ruolo di abilitatore di un sistema sanitario piu' sostenibile e resiliente, capace di evolvere da un modello reattivo di 'cura' a uno proattivo, che privilegia la capacita' di 'prevedere', 'intervenire precocemente' e 'personalizzare' le cure per un futuro piu' sano'. Accanto al valore economico e sociale, Roche Italia si impegna anche per la sostenibilita' ambientale. L'azienda utilizza il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, grazie a certificati verdi, impianti fotovoltaici e solari termici. Tra il 2019 e il 2023, ha ridotto del 28% il consumo energetico complessivo, con un risparmio del 44% solo nell'energia elettrica, pari ai consumi annui di 436 famiglie. Nello stesso periodo, le emissioni di gas serra sono diminuite del 41%, confermando l'impegno verso un modello produttivo virtuoso e sempre piu' sostenibile.

