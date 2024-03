Robeco: tre motivi per passare dalla liquidita' al credito investment grade -2- PAROLA AL MERCATO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - 2) Il credito investment grade resiste in contesti recessivi In secondo luogo, gli emittenti con rating investment grade e BB dovrebbero essere in grado di ottenere buoni risultati in caso di recessione. Riteniamo che i mercati siano troppo ottimisti e che la probabilita' di una recessione sia piu' alta di quanto i mercati stiano attualmente prezzando. La storia ha dimostrato che i cicli di rialzo dei tassi da parte delle banche centrali portano quasi sempre a una recessione, con l'eccezione piu' recente degli anni Novanta. Tuttavia, anche in un contesto recessivo con una crescita lievemente negativa, il credito investment grade e il credito cross-over (credito con rating BB) offrono un'alternativa interessante alla liquidita'. Ci sono parti del mercato del credito che sono piu' vulnerabili se l'economia entra in recessione. Tuttavia, le societa' con rating investment grade e BB continueranno a performare bene anche in un contesto di crescita moderatamente negativa. Queste societa' sono state piu' prudenti per quanto riguarda i propri livelli di indebitamento e, quindi, sono in grado di resistere all'impatto negativo di una recessione sulla loro redditivita'. Inoltre, i tassi d'interesse elevati saranno gestibili per queste societa', poiche' di solito hanno un debito in essere a piu' lungo termine, il che significa che non c'e' il rischio a breve termine di doversi rifinanziare a tassi piu' alti. 3) Migliore diversificazione del rischio Il terzo motivo per cui incoraggiamo gli investitori a passare dalla liquidita' al credito investment grade e cross-over e' che cio' consente una migliore diversificazione del rischio associato agli emittenti. In genere, gli investimenti nel mercato monetario comprendono partecipazioni piu' concentrate in un numero ridotto di emittenti o controparti. Sebbene questi emittenti siano di elevata qualita' creditizia, l'investitore puo' ritrovarsi con un'esposizione significativa a un numero ridotto di essi. L'investimento in crediti di alta qualita' con rating investment grade e BB consente una maggiore diversificazione a livello degli emittenti. Ad esempio, nella nostra strategia Global Credits - Short Maturity investiamo in oltre 130 societa' diverse nel mercato globale del credito investment grade. Riteniamo che investire in crediti di alta qualita' sia una mossa intelligente nell'attuale contesto di mercato dinamico. Non solo offre agli investitori un'alternativa alla liquidita' e ai titoli di Stato a breve scadenza, ma, con l'approssimarsi della fine di uno dei cicli di rialzo dei tassi piu' aggressivi da parte delle banche centrali, gli investitori possono sfruttare le opportunita' e mitigare i rischi. * Head of Credit team di Robeco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore. L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

(RADIOCOR) 16-03-24 13:47:37 (0311) 5 NNNN