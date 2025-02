Robeco: il mix di politiche della Cina e' pronto per un 2025 cruciale - PAROLA AL MERCATO

di Jie Lu * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 feb - La lunga marcia della Cina per uscire dalla sua crisi deflazionistica sta finalmente ottenendo il coordinamento fiscale e monetario di cui ha bisogno e riteniamo che l'azionario possa reagire positivamente nel 2025, con la possibilita' che qualche chiarimento sulla politica commerciale di Trump 2.0 fornisca potenziali punti di ingresso.

Dalla fine di settembre la direzione di marcia e' stata chiara. La politica fiscale e monetaria della Cina e' ora coordinata per stimolare l'attivita' economica e guidare la crescita nel 2025, un allontanamento proattivo dai tentativi frammentari di sostenere l'economia dal 2022 alla meta' del 2024. La rinnovata urgenza del mix di politiche a favore della crescita e' dovuta all'arrivo di Trump 2.0, con i diffusi timori di un aumento dei dazi a carico degli esportatori cinesi. Riteniamo che l'approccio della politica commerciale sara' probabilmente piu' transazionale di quanto indicato finora, mentre la Cina reagira' con un approccio 'tit-for-tat'.

Nonostante le sfide e l'incertezza, riteniamo che in Cina vi siano sane opportunita' di investimento a lungo termine.

Molte societa' hanno prospettive di crescita di alta qualita' e a lungo termine, in particolare nei settori incentrati sulla ripresa dei consumi, sull'autosufficienza tecnologica e sul potenziamento industriale. Inoltre, la Cina rimane profondamente a sconto sia storicamente sia rispetto ad altri mercati emergenti. Le revisioni degli utili in generale richiederanno tempo per riprendersi, ma la liquidita' a breve termine degli investitori locali e le successive politiche fiscali saranno fattori chiave da monitorare.

