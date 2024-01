Robeco: forse troppo ottimistiche le attese di un atterraggio morbido in 2024 -2

Interesse per l'IA e la sostenibilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - Il panorama geopolitico nel 2024 si prospetta ancora complesso, con importanti elezioni nei paesi del G7. L'adozione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere una soluzione per migliorare la produttivita' e ridurre i costi unitari del lavoro. 'Tuttavia, finora il potenziale dell'IA dal lato dell'offerta non si e' ancora tradotto in un miglioramento della produttivita''. Secondo Robeco, nel 2024 'i mercati finanziari risentiranno dell'inasprirsi delle condizioni finanziarie. Il picco dei rendimenti obbligazionari potrebbe essere di la' da venire, con ricadute sull'uso di questi titoli come strumento di copertura. Le curve dei rendimenti potrebbero diventare ancora piu' ripide a causa dei timori per le politiche di bilancio, anche se le correlazioni tra obbligazioni e azioni diventeranno probabilmente negative quando l'inflazione core scendera' sotto il 3%'. Diminuzione della liquidita', tensioni geopolitiche ed elevati tassi di interesse frenano i mercati azionari. Le attuali proiezioni di crescita a doppia cifra degli utili 'sembrano piuttosto ottimistiche, il che potrebbe innescare una compressione dei multipli'. 'Le previsioni di consensus sugli utili comportano rischi di ribasso, ma l'Europa e il Giappone potrebbero cavarsela meglio'. Riguardo il mercato valutario, 'il dollaro Usa potrebbe aver raggiunto un picco in termini di valutazioni, in quanto la Fed si accinge a tagliare i tassi d'interesse. La coppia Usd/Jpy e' interessante per via del potenziale di rialzo della valuta giapponese'. Sul fronte sostenibilita', 'nel lungo periodo, gli investimenti sostenibili sono probabilmente destinati a prosperare grazie agli interventi normativi, agli strumenti d'investimento verdi e al continuo interesse della societa' e degli investitori'. Europa, Stati Uniti e altre regioni stanno introducendo oltre 40 provvedimenti legislativi riguardanti varie questioni sociali e ambientali. 'Queste normative mirano a produrre risultati auspicabili sul lungo termine, ma possono comportare un aumento delle spese per investimento o dei costi operativi per le aziende nel breve periodo'.

