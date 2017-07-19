Robeco: credito, alla ricerca di valore - PAROLA AL MERCATO

di Matthew Jackson * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - I mercati del credito globali hanno dimostrato resilienza nonostante i rischi geopolitici e le numerose emissioni nel settore tecnologico.

1. I rendimenti all-in allettanti hanno permesso agli spread creditizi di mantenere la propria resilienza nonostante i rischi geopolitici e inflazionistici 2. Gli spread ridotti continuano a giustificare un approccio prudente 3. Le emissioni legate all'intelligenza artificiale e il finanziamento dei data center stanno creando nuove opportunita' Parlando dei mercati del credito, c'e' stato qualche cambiamento dall'inizio del conflitto in Medio Oriente? La risposta e': molto meno di quanto ci si potrebbe aspettare.

Gli spread inizialmente si sono ampliati, ma ora si attestano a uno o due punti base dai livelli di inizio anno. Ne' il conflitto ne' i timori relativi al private credit e alle disruption legate all'intelligenza artificiale hanno dato luogo a un evento di piu' ampia portata sul mercato del credito.

Gli investitori continuano a ritenere che gli effetti economici del conflitto saranno relativamente contenuti e transitori, e persiste la convinzione che i policymaker interverranno qualora i mercati dovessero entrare in una fase di turbolenza. Ancora piu' importante per il mercato del credito, l'aumento dei prezzi dell'energia e i timori di inflazione hanno spinto al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Cio' ha fatto salire i rendimenti all-in del credito e stimolato la domanda, contribuendo a mantenere gli spread notevolmente stabili.

Gli spread del segmento investment grade europeo hanno tenuto molto bene e ora, a livello di indice, sono leggermente piu' contenuti rispetto ai loro equivalenti statunitensi.

Tuttavia, continuiamo a riscontrare una maggiore vulnerabilita' a livello dei fondamentali in Europa, in particolare tra gli emittenti ciclici e sensibili al settore energetico. I prezzi del gas in Europa hanno raggiunto il livello piu' alto dall'inizio del conflitto, sebbene rimangano al di sotto dei picchi del 2022.

A livello di portafoglio, cio' ci ha portato a ridistribuire parte del rischio dai settori europei piu' esposti verso emittenti statunitensi. Si tratta di una situazione diversa rispetto allo scorso anno, quando l'Europa offriva ancora un chiaro sconto in termini di valutazioni dopo la forte sottoperformance registrata nel 2022. Gran parte di questo processo di convergenza si e' ormai compiuto.

Gli investimenti legati all'IA e un'ondata di nuove emissioni obbligazionarie. Cosa significa per gli investitori nel credito Questa e' la grande notizia dell'anno nel settore del credito. All'inizio del 2026, l'offerta prevista da parte degli hyperscaler sembrava gestibile. Da allora, le previsioni relative alle spese in conto capitale hanno continuato ad aumentare, nuovi emittenti sono entrati nel mercato e alcune societa' tecnologiche con ingenti liquidita' hanno emesso un volume di debito ben superiore a quanto previsto dagli investitori.

Poiche' la spesa in conto capitale sta superando sempre piu' il flusso di cassa operativo, e' probabile che i mercati obbligazionari finanzino gran parte del fabbisogno. Nei prossimi 18 mesi o due anni sara' necessario assorbire un volume consistente di nuove emissioni. Abbiamo gia' osservato segnali che indicano una crescente cautela da parte del mercato statunitense; pertanto, gli emittenti potrebbero orientarsi sempre piu' verso scadenze piu' brevi e/o mercati denominati in valuta diversa dal dollaro.

Finora il repricing e' rimasto circoscritto al settore tecnologico, senza coinvolgere l'intero mercato, e alcune operazioni recenti hanno incontrato difficolta' dopo l'emissione. Non riteniamo che questo sia un mercato in cui sia opportuno mantenere semplicemente una posizione strutturalmente lunga a questi emittenti. Le nuove emissioni possono offrire condizioni interessanti, ma quando gli spread salgono, siamo pronti a ridurre l'esposizione e ad attendere la prossima opportunita'. In termini percentuali, manteniamo una posizione di leggero sottopeso sul settore, sebbene la nostra esposizione al rischio di spread sia piu' vicina alla neutralita', poiche' deteniamo obbligazioni selezionate con scadenze piu' lunghe, dove le curve sono particolarmente ripide.

* Portfolio Manager di Robeco.

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(RADIOCOR) 04-10-26 16:40:01 (0335) 5 NNNN