Robeco: credito, alla ricerca di valore - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott- Un contesto piu' favorevole alla gestione attiva? Gli ultimi due anni sono stati meno favorevoli per gli investitori che adottano un approccio attivo al mercato del credito, con spread ridotti, bassa volatilita' e una differenziazione relativamente limitata tra settori e rating.

Ora intravediamo motivi concreti per cui questa situazione potrebbe cambiare. L'intensa attivita' di emissione nel settore tecnologico sta creando una maggiore dispersione, mentre le nuove strutture dei data center richiedono un'analisi molto piu' approfondita.

Esiste inoltre un importante effetto di concentrazione degli indici. Gli investitori passivi finiranno quindi automaticamente per allocare una quota maggiore alle societa' man mano che queste aumentano il proprio indebitamento, indipendentemente dal fatto che tale indebitamento offra un valore interessante. I gestori attivi possono invece adottare un approccio piu' selettivo, valutando ogni singola struttura e le condizioni delle nuove emissioni e riducendo l'esposizione dopo un rally, evitando al contempo gli emittenti il cui rischio non sia adeguatamente prezzato.

Le joint venture nel settore dei data center hanno di fatto creato un nuovo segmento del mercato del credito e l'analisi e' piu' vicina alla finanza di progetto che al credito corporate convenzionale. Spesso si concedono prestiti a una societa' veicolo (Spv) garantita da un asset fisico e da un contratto di locazione; pertanto, l'attenzione si sposta sulla copertura del servizio del debito, sull'ammortamento, sui termini del contratto di locazione, sui covenant e sulle tutele disponibili in caso di recesso anticipato del locatario. Le strutture e le performance di queste operazioni hanno registrato notevoli variazioni. Tale dispersione e' importante: premia un'analisi strutturale dettagliata piuttosto che un'allocazione settoriale generica.

Opportunita' a livello di settore Le banche continuano a risultare interessanti poiche' i fondamentali sono solidi e le valutazioni sono ancora vantaggiose rispetto a quelle dei titoli non finanziari.

Tuttavia, le opportunita' si sono spostate. Il debito bancario subordinato e' diventato costoso, pertanto ci siamo orientati verso livelli piu' elevati della struttura del capitale, privilegiando i titoli senior, e ci siamo concentrati maggiormente sulle grandi banche di importanza sistemica.

Il settore tecnologico continuera' a essere il tema principale. Manteniamo un'esposizione in questo settore, ma la gestiamo attivamente e non prevediamo un rialzo sostenuto finche' le previsioni sugli investimenti in conto capitale non si stabilizzeranno e gli investitori non vedranno un punto di svolta nell'offerta e una maggiore chiarezza sui rendimenti degli investimenti.

Come l'IA sta cambiando i processi di investimento L'IA e' in grado di estrarre i fatti e i dati di base relativi a emittenti poco conosciuti in modo molto piu' rapido, aiutando gli analisti a coprire un numero maggiore di emittenti e riducendo i colli di bottiglia nell'analisi dei nuovi emittenti. Si e' rivelata particolarmente utile nelle complesse operazioni relative ai data center, in cui la documentazione puo' essere molto voluminosa.

La maggior parte degli investitori ha accesso a tecnologie e dati simili; la differenza sta nel modo in cui i risultati vengono interpretati, messi in discussione e integrati con l'esperienza degli analisti. I nostri analisti continuano a formulare le proprie valutazioni sul merito di credito, a dialogare con i team dirigenziali e le agenzie di rating e a lavorare a stretto contatto con i gestori di portafoglio per giungere a una decisione di investimento. L'intelligenza artificiale conferisce a un ampio team globale di ricerca una velocita' e un'ampiezza ancora maggiori, mentre gli analisti senior forniscono il contesto, la capacita' di giudizio e il senso di responsabilita' che la tecnologia, da sola, non puo' garantire.

* Portfolio Manager di Robeco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 04-10-26 16:42:36 (0338) 5 NNNN