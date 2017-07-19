Robeco: credit outlook, anestetizzati dai rischi - PAROLA AL MERCATO

di Sander Bus* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - Come ricordano i Pink Floyd con Comfortably Numb, un atteggiamento di distacco puo' sembrare rassicurante nel breve termine, ma rischia di lasciarci impreparati quando la realta' si manifesta davvero. Oggi i mercati del credito sembrano incarnare questo stesso paradosso.

Il terzo trimestre del 2025 non si e' rivelato meno significativo del secondo. Gli spread si sono ristretti ulteriormente, nonostante i ripetuti avvertimenti che i rischi sono sempre in agguato. I mercati sembrano imperturbati dalle notizie sui dazi che continuano ad affiorare sotto l'attuale amministrazione statunitense.

Persino la crescente influenza di Trump sulla Fed, un tempo impensabile, non e' riuscita a scalfire il sentiment. Le revisioni al ribasso dei dati sul mercato del lavoro, insieme alle nuove spinte inflazionistiche segnalate dagli indicatori anticipatori, hanno reso piu' probabile uno scenario di stagflazione, ma anche questi sviluppi non hanno intaccato la propensione al rischio. Dopo diversi falsi allarmi, in cui gli spread si sono allargati su timori di recessione che non si sono mai concretizzati, gli investitori hanno poca voglia di mettere nuovamente in atto coperture.

Il risultato e' un mercato del credito che sembra, per dirla con i Pink Floyd, 'anestetizzato dal rischio'. Gli investitori mantengono tranquillamente posizioni lunghe, poco impensieriti dal rischio e apparentemente indifferenti ai segnali di allarme che li circondano. L'eccesso di ottimismo, a quanto pare, e' diventato lo stato d'animo prevalente.

I mercati del credito appaiono attualmente tranquilli, con i fattori tecnici che ne sostengono la resilienza. La sfida consiste nel generare reddito rimanendo preparati per un'eventuale ricomparsa dei rischi.

Gli spread sono molto ridotti, ma il sentiment rimane positivo. Nonostante i persistenti rischi di stagflazione e le tensioni geopolitiche, gli investitori rimangono ottimisti e i mercati del credito mostrano scarsi segni di tensione.

I solidi fondamentali continuano a sostenere la solidita' del credito. La domanda elevata, le emissioni sovrascritte e la maggiore liquidita' mantengono gli spread resilienti anche a livelli ridotti.

La qualita' e' un fattore determinante nel mercato attuale.

Preferiamo il credito in euro rispetto a quello in dollari statunitensi, una duration dello spread piu' breve e titoli IG di alta qualita', mantenendo al contempo un'esposizione HY disciplinata e selettiva.

OPPORTUNITA' Il credito di qualita' rimane il punto di riferimento: il segmento investment grade di alta qualita' continua a offrire il miglior equilibrio tra rendimento e resilienza ai livelli di valutazione attuali.

L'Europa si distingue rispetto agli Stati Uniti: la duration piu' breve, i fondamentali favorevoli e un maggiore margine di compressione degli spread rendono il credito in euro relativamente interessante.

I mercati emergenti continuano a mostrare forza: la riduzione della leva finanziaria, il rallentamento dell'inflazione e la forte domanda locale sostengono la resilienza, con l'Asia che continua a distinguersi come regione di spicco.

RISCHI Le valutazioni lasciano poco margine. Con spread vicini ai minimi storici, anche shock modesti potrebbero tradursi in rendimenti negativi.

Le pressioni inflazionistiche potrebbero riemergere. I dazi, la crescita dei salari e l'aumento della domanda di energia potrebbero mantenere l'inflazione elevata e compromettere il ruolo difensivo del credito.

La geopolitica rimane un fattore imprevedibile. Le tensioni in Medio Oriente, le tattiche ibride della Russia e l'incertezza politica degli Stati Uniti potrebbero rapidamente modificare il sentiment.

POSIZIONAMENTO Preferiamo il credito in euro rispetto a quello in dollari: fondamentali favorevoli, duration piu' breve e dati tecnici relativamente piu' solidi sostengono la nostra preferenza per l'Europa.

Importante mantenere breve la duration dello spread e puntare sulla qualita': sottopesiamo il segmento lungo delle curve USD e ci concentriamo su titoli investment grade di alta qualita'.

Mantenere la disciplina nel settore ad alto rendimento: adottiamo un beta neutrale nei crediti BB/B, manteniamo un atteggiamento cauto nei confronti dei CCC e restiamo selettivi laddove la dispersione e' elevata.

Focus sulle finanze resilienti: Il debito subordinato delle banche europee continua a offrire un valore relativo, anche in un contesto di lieve rallentamento o tensioni geopolitiche.

*CIO High Yield, Portfolio Manager di Robeco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

