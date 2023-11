Ristorazione: Fipe, 334.173 imprese attive nel 2023 in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - A settembre 2023 negli archivi delle Camere di Commercio italiane risultano attive 334.173 imprese appartenenti al codice di attivita' 56.0 con il quale vengono classificati i servizi di ristorazione. E' quanto emerso durante l'Assemblea Fipe, in corso a Roma. I pubblici esercizi sono una realta' ampiamente diffusa in ogni regione che non ha eguali in nessun'altra tipologia di servizio alle persone presente in Italia. La Lombardia si conferma la prima regione per presenza di imprese del settore, con una quota sul totale pari al 14,6%, seguita da Lazio (10,6%) e Campania (10,3%).

Sono 133.381 i bar (ovvero le imprese appartenenti al codice di attivita' 56.3. In nove regioni (in ordine crescente per numerosita': Lombardia, Campania, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Puglia e Toscana) si concentrano oltre i tre quarti delle imprese del settore.

