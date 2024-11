Risparmio: inflazione preoccupa il 52% dei titolari di conto corrente (Anima)

Osservatorio sulle famiglie italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 nov - L'aumento dei prezzi rappresenta ancora un problema significativo per il 52% dei titolari di conto corrente e il 43% degli investitori, in crescita rispettivamente di 2 e 3 punti percentuali rispetto alla primavera 2024. Ma l'inflazione non frena i progetti. Questi alcuni dei risultati che emergono dall'Osservatorio Anima sul risparmio delle famiglie italiane, edizione autunno 2024, studio condotto in collaborazione con le societa' di ricerca di mercato Eumetra e Research Dogma tra il 3 e l'11 settembre 2024 su un campione di 1.003 adulti 'bancarizzati', ovvero titolari di un conto corrente bancario o libretto bancario/postale e con accesso ad Internet, rappresentativo di circa 35 milioni di persone. Di questi, il 50% e' anche investitore. La preoccupazione e' particolarmente forte tra gli intervistati di eta' compresa tra i 55 e i 64 anni, il 58% dei quali e' convinto che l'inflazione rappresentera' ancora un problema in futuro. Ciononostante, il numero medio di progetti per individuo e' in leggera crescita (+0,1), attestandosi a 2,6. Per finanziare tali progetti, gli italiani ricorrono a diverse strategie, dalla riduzione delle spese superflue (58%), all'accumulo di denaro per risparmiare o investire (51%) all'ottimizzazione della gestione dei risparmi (31%). La capacita' di risparmio degli italiani, infine, registra un certo calo, in parte per un effetto stagionalita', e scende dal 57% al 51% tra i bancarizzati e dal 77% al 68% tra gli investitori.

