Risparmio gestito: Doris, 2024 sara' anno buono ma non eccezionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Per quanto riguarda il mercato del risparmio gestito il 2024 'sara' un anno buono. Non eccezionale ma buono e l'eventuale taglio dei tassi aiutera''. Lo ha affermato Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum, nel corso di un incontro con la stampa. 'Il settore ha sofferto lo scorso anno ma per quanto mi riguarda non e' stata una sorpresa. I Btp, con i loro ritorni sicuri, hanno sottratto risorse al risparmio gestito. Penso pero' che il 2024 sara' un anno positivo perche' i tassi di interesse sono piu' stabili. Nella seconda parte dell'anno, qualora i tassi verranno tagliati, la situazione sara' ancora migliore e spingera' i fondi obbligazionari', ha aggiunto.

