Risparmio: Amundi, in Italia 43% retail investe nel digitale, 64% nel mondo-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Con riferimento all'Italia nel dettaglio, gli investitori in Italia sono meno attivi sul piano digitale rispetto alle loro controparti europee. Sono tra i meno propensi a investire attraverso una neobank (9%) o una app di robo-advice (3%). Le donne sono molto meno orientate a investire in modo digitale (35%) rispetto agli uomini (51%).E gli investitori italiani sono i meno favorevoli a investire in modo digitale senza l'aiuto di un consulente finanziario (47%). Solo un terzo poi (35%) degli investitori italiani prevede un aumento della percentuale di investimenti digitali autogestiti nei prossimi cinque anni; e solo la Francia ne prevede di meno (31%).

Inoltre nel nostro paese si registra il pessimismo degli investitori, in linea comunque con quello degli altri europei. Meno di un quinto degli investitori italiani e' propenso ad aumentare nel prossimo anno l'ammontare dei propri investimenti. Solo il 17% degli investitori retail italiani prevede di investire di piu' nei prossimi 12 mesi, mentre il 22% prevede di investire di meno. La diminuzione del reddito a disposizione e' il fattore chiave che per quasi la meta' (47%) degli investitori retail italiani spiega la riduzione dell'investimento nel 2024. Altre motivazioni sono da ricercarsi nei cambiamenti nella situazione personale (38%) e nell'aumento dei tassi di interesse (23%).

Gli investitori italiani non si fidano dei consigli finanziari offerti sui social media, solo il 2% degli investitori retail italiani cercherebbe in modo proattivo informazioni, consigli o indicazioni attraverso questo canale se volesse investire una somma equivalente a un mese di stipendio. Un dato che rappresenta un quarto della media globale dell'8%. Oltre due quinti (42%) degli investitori retail italiani diffiderebbe - in modo piu' o meno forte - dei consigli finanziari presenti sui canali social, mentre solo poco piu' di un quinto degli investitori (22%) si fiderebbe di cio' che vi potrebbe leggere. Tuttavia, gli investitori italiani sono influenzati in misura maggiore dai social media quando si tratta di scegliere piattaforme e provider, con il 19% che dichiara di essere venuto a conoscenza degli strumenti o delle app che utilizza attualmente grazie a una raccomandazione sui social media.

Gli investitori italiani sono quindi i piu' propensi ad accedere alla consulenza professionale. Tre investitori retail italiani su cinque (61%) si avvalgono attualmente dei servizi di un consulente finanziario professionista, un dato di gran lunga superiore alla media mondiale (46%).

