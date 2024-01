Risparmio: Amundi, in Italia 43% retail investe nel digitale, 64% nel mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - In Italia il 43% degli investitori retail investe in modalita' digitale contro il 64% che si registra a livello internazionale. Si tratta di un sondaggio internazionale di Amundi che ha coinvolto 4.186 investitori retail di eta' compresa tra i 21 e i 60 anni in 11 mercati europei e asiatici per capire come investono, perche' investono e in quale modo lo fanno.

La ricerca, realizzata in collaborazione con alcuni partner in Europa e in Asia, rivela che quasi due terzi (64%) degli investitori retail a livello internazionale investono in modo digitale, totalmente (25%) o con un approccio ibrido online/offline (39%). Il genere influisce sulle scelte dei prodotti: le donne sono molto piu' propense a investire in un conto deposito o in soluzioni di investimento a scadenza rispetto agli uomini (44% contro 34%) e molto meno propense a investire in Etf (26% contro 36%).

Sul fronte investimenti Esg, la quota in Italia e' molto piu' elevata tra gli investitori piu' giovani. Il 58% degli investitori retail italiani detiene in portafoglio fondi Esg o sostenibili, una percentuale leggermente superiore alla media globale (53%). Gli investitori piu' giovani stanno trainando l'adozione dell'Esg, con una quota di investimenti ESG molto piu' elevata nella fascia di investitori di eta' compresa tra i 21 e i 30 anni (71%) rispetto agli over 50 (47%). Energie rinnovabili, sanita' e transizione climatica sono in cima alla lista dei temi Esg in cui gli investitori retail italiani vorrebbero investire maggiormente. Al contrario, la produzione di armi, la deforestazione, il tabacco e la plastica sono in cima alla lista delle industrie che vorrebbero evitare.

