Risparmio: Alleanza-Aief, corsi su educazione a scuola promossi dai genitori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - L'educazione finanziaria nelle scuole viene promossa dai genitori degli alunni secondo cui puo' aiutare i ragazzi a proteggersi dalle truffe, a gestire paghetta e denaro personale ma anche a comprende i meccanismi di funzionamento del sistema economico e del denaro. La ricerca realizzata da Alleanza Assicurazioni e AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione di BVA Doxa, sull'impatto della della prima legge italiana dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria a scuola si basa su un campione di mille intervistati tra genitori e insegnanti. Il percorso "Edufin a scuola" realizzato da Aief in collaborazione con Alleanza, prevede di coinvolgere 250 istituti di scuole medie e superiori in tutto il territorio nazionale entro il 2025.

Dalla ricerca emerge un crescente livello di consapevolezza tra i docenti e un forte apprezzamento delle famiglie per l'iniziativa (voto 8 su 10). Ad aprile 2025, il 50% delle scuole italiane ha avviato percorsi di educazione finanziaria. Nel 50% dei casi l'educazione finanziaria e' inserita nelle ore di educazione civica previste, nel 40% in altre materie come diritto o matematica.

Quando l'educazione finanziaria viene introdotta in classe, l'interesse degli studenti aumenta visibilmente - segnala la ricerca - il 98% degli alunni coinvolti ha partecipato attivamente alle lezioni, confermando l'efficacia di un approccio esperienziale e contestualizzato. I temi finanziari sono in generale poco trattati in famiglia (solo il 23% ne parla frequentemente a casa, mentre il 60% lo fa solo in occasioni specifiche) ma l'88% dei genitori segnala la curiosita' dei figli sulla materia: per 7 genitori su 10 la presenza dell'educazione finanziaria potrebbe influenzare la scelta della scuola dei figli.

