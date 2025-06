Risparmio: Alleanza-Aief, corsi su educazione a scuola promossi dai genitori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'L'educazione finanziaria a scuola e' una leva per contribuire al benessere sociale e alla riduzione delle disuguaglianze, tramite la formazione di futuri cittadini piu' informati e in grado di compiere scelte consapevoli. Il rapporto ci consegna la grande soddisfazione di studenti e genitori per l'introduzione dell'insegnamento di queste tematiche nei programmi scolastici. E' l'inizio di un percorso che ha l'ambizioso obiettivo di rendere omogenea in tutto il Paese la diffusione di queste materie" ha detto Davide Passero, ceo di Alleanza Assicurazioni e country chief marketing product officer di Generali Italia. 'Credo fortemente che attraverso la sinergia tra pubblico e privato si possa ottenere un risultato di valore per il nostro paese. Noi, quali educatori finanziari Aief, possiamo e vogliamo essere le 'diramazioni' nel territorio delle istituzioni, gli 'operativi', coloro che sono in prima linea per aiutare i docenti, in questa fase di apprendimento e transizione, nel compito di divulgare buone prassi e insegnare concetti di cittadinanza economica, educazione finanziaria ed assicurativa" ha osservato Nunzio Lella, presidente dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari.

