Risparmio: 49% italiani preoccupato per gestione finanze personali

Assogestioni-Censis, educazione finanziaria e' cruciale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - La gestione delle finanze personali provoca "ansia e preoccupazione" in quasi la meta' (49,3%) dei risparmiatori italiani, soprattutto nell'attuale contesto geoeconomico altamente volatile. E' quanto emerge dall'aggiornamento del quarto Rapporto Assogestioni-Censis, in cui viene evidenziato che in questo scenario "l'educazione finanziaria, spesso ancora inadeguata, diventa cosi' uno strumento di empowerment per le famiglie, per guardare al futuro con piu' fiducia". Secondo l'indagine, a patire maggiormente la gestione del risparmio sono i giovani tra i 18 e 34 anni (50,4% dei rispondenti) e gli over 65 (54,4%), contro il 45,6% degli adulti (35-64 anni). A scuotere i risparmiatori, spiega lo studio, e' stata principalmente la necessita' - imposta dai cambiamenti vorticosi dello scenario geoeconomico - di apportare delle modifiche alle proprie scelte finanziarie e ripensare i porti sicuri del passato, come ad esempio, la tradizionale predilezione per la liquidita', che ora rischia di essere erosa dall'inflazione. Un segnale del cambiamento intervenuto nel mercato del risparmio e' arrivato dalla risalita dei tassi di interesse. Il 44,1% dei giovani, il 36,3% degli adulti e il 31,6% degli anziani ha affermato di essersi sentito personalmente penalizzato da questo fenomeno.

E, in effetti, il Censis stima che nel secondo trimestre 2023 il potere d'acquisto delle famiglie in termini reali abbia subito una riduzione dell'1,7% su base tendenziale.

Com-Dim

(RADIOCOR) 31-01-24 11:56:32 (0328) 5 NNNN